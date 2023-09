Insasse eingeklemmt Wagen überschlägt sich auf der A3-Abfahrt in Emmerich

Das hätte auch deutlich schwerwiegender ausgehen können: Am Dienstag hat es einen schweren Unfall an der A3-Ausfahrt in Emmerich gegeben. Ein Pkw war auf der Ausfahrt in Richtung Oberhausen zu schnell unterwegs. Weil der Wagen im sprichwörtlichen Sinne die Kurve nicht mehr bekam, überschlug er sich mehrmals. Das Auto kam erst auf der gegenüberliegenden Auffahrt in Richtung Oberhausen zum Liegen.