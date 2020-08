Fahrerflucht am Sonntag : Unfall auf Rheinbrücke: Polizei sucht nach Mercedes-Fahrer

Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Foto: Guido Schulmann

REES/KALKAR In Zusammenhang mit dem Unfall, bei dem am Sonntag in Rees ein Rennradfahrer aus Kalkar schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach dem Fahrer einer gold- oder kupferfarbenen Mercedes A-Klasse.

