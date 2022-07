Auffahrunfall : Unfall fordert fünf Leichtverletzte

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Foto: dpa/Carsten Rehder

EMMERICH Wie die Polizei am Montag berichtet, kam es bereits am Freitagnachmittag auf der Emmericher Rheinbrücke zu einem Auffahrunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

(RP) Dem Bericht zufolge war ein 30-jähriger Fahrer aus dem niederländischen Ulft gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 220 mit seinem Mercedes in Richtung Emmerich unterwegs. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die hinter ihm fahrende, 55-jährige Frau aus Rheden (NL) mit ihrem BMW auf. Auch ein 32-jähriger Fahrer aus Kleve erkannte das zu spät und fuhr mit seinem Golf ebenfalls auf. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Rheinbrücke gesperrt, so dass es zu Rückstau in beiden Richtungen kam. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.