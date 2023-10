Emmericher bald vor Gericht Unfall auf der Rheinbrücke - Es gab einen Beifahrer

Seine Arbeitskollegen registrierten erst gar nicht, wie schlimm die Verletzung des Mannes war. Sie liefen hinter dem Mercedes her, der nach dem Unfall direkt von der Brücke flüchtete. Sie sahen von der Verfolgung allerdings schnell ab, denn der Verletzte schrie laut, er brauche dringend einen Notarzt. Der untere Teil seines Beins befand sich nur noch teilweise am Körper. Der Notarzt war schnell vor Ort, ebenso ein Rettungshubschrauber, der den Mann in eine Spezialklinik flog.