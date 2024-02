Rettungshubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall auf der B 220 in Emmerich – zwei Menschen in Lebensgefahr

Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr ist es auf der s-Heerenberger Straße (B 220) in Höhe des Kapellenberger Wegs zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 18 Jahre alte Fahrer eines BMW war auf der s-Heerenberger Straße in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus bislang nicht bekannter Ursache nach links ausscherte und frontal mit einem gegenkommenden Lkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Unfalls wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, schreibt die Polizei.