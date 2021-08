Vorfall in Rees-Mehr : Nächtliche Explosion an der Haustür

Der Sprengkörper war mit Tape an der Haustür befestigt worden. Dort klafft ein großes Loch. Foto: Latzel

Mehr In Mehr hat ein Unbekannter einen Sprengkörper an einer Haustür gezündet. Auch Autos sind zerkratzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der Schock sitzt auch am Morgen danach noch tief. „Wir hatten Panik und waren wie paralysiert“, sagt das Ehepaar aus Mehr, für das die Nacht zu Samstag um 3 Uhr abrupt vorbei war. Da rissen ein helles Licht und eine laute Explosion die beiden unsanft aus dem Schlaf. „Wir haben erst gedacht, ein Auto wäre in unsere Haustür gefahren“, berichten sie, denn das Haus liegt an der vielbefahrenen Heresbachstraße. Sie waren im Nu hellwach und hörten von draußen den Nachbarn rufen. „Da schießt jemand.“

„Wir hatten Angst, dass da vielleicht weitere Schüsse fallen, deshalb sind wir zunächst auch erst einmal im Haus geblieben“, berichtet das Paar, das entdeckte, dass in der Eingangstür ein großes Loch klaffte. Scherben lagen im Flur.

Zwei Autos hat der Unbekannte völlig zerkratzt. Foto: Latzel

Das Paar rief sofort die Polizei. Es habe allerdings 45 Minuten gedauert, bis die Streife vor Ort war. Der Beamte stellte fest, dass wohl ein Knallkörper mit Tapeband an der Tür befestigt und zur Explosion gebracht worden war.

Die Nachbarin berichtete der Polizei, dass sie jemanden kurz vor der Explosion gesehen habe. Der Unbekannte habe auch an den Autos vor dem Haus gekniet. Daraufhin sah man sich die Fahrzeuge an und erlebte die nächste böse Überraschung. Zwei Wagen vor dem Haus waren zerkratzt. An einem Auto zogen sich dicke Kratzer einmal komplett um das Fahrzeug. Ein erheblicher Sachschaden ist entstanden.

Am Samstagmorgen kam noch einmal die Polizei vorbei. Auch weil geprüft wurde, ob es in der Nähe eine Überwachungskamera gibt. Die Beamten sahen sich bei einer nahen Autowerkstatt um. Auch da sollen drei Autos zerkratzt sein.

Auf Anfrage bestätigt die Polizei, dass es in der Nacht einen Vorfall an der Heresbachstraße gegeben habe. Ein Böller oder großer Kanonenkracher sei an der Tür befestigt und zur Explosion gebracht worden. Auch die zerkratzten Autos hat die Polizei dokumentiert. Man vermute, dass es sich um eine gezielte Tat eventuell aus dem Umfeld handle, so die Polizei.

Für das Paar ist auf jeden Fall klar, dass nach dem Vorfall ein großes Unbehagen bleibt. „Wir werden jetzt sehr unruhig schlafen, das ist ein Gefühl, als wenn ein Einbrecher bei dir im Haus gewesen ist.“ Man überlege, jetzt eine Kamera zu installieren. Sie hoffen, dass der Täter ermittelt wird. Die Nachbarin beschreibt ihn als Mann von etwa 1,80 Meter Größe, der einen dunklen Hoodie trug, Er sei in Richtung der Autowerkstatt geflohen. Dabei sei er komisch gelaufen, heißt es.