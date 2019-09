Polizeibericht : Unbekannter tritt Spiegel ab und droht Ehepaar

Emmerich (RP) Am Freitag gegen 13.45 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Straße Fischerort in Richtung Alter Markt. In Höhe eines Bekleidungsgeschäftes musste der Rettungswagen verkehrsbedingt halten und es kam zu einer Engstelle zwischen Rettungswagen und geparkten Autos.

Ein Radfahrer, der aus Richtung Alter Markt kam und die Straße Fischerort in entgegengesetzter Richtung befuhr, zwängte sich durch die Engstelle. Hinter dem Rettungswagen befand sich ein schwarzer Kleinwagen, an dem der Unbekannte den Außenspiegel abtrat. Im weiteren Verlauf der Straße Fischerort schlug der Unbekannte noch nach einem älteren Ehepaar, das sich glücklichweise wegdrehen konnte.