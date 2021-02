Emmerich : Unbekannter legt Feuer in Reisebüro an der Steinstraße

Die Feuerwehr war an der Straße eineinhalb Stunden im Einsatz. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Dieses Feuer war eine Brandstiftung: Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug am Sonntagabend ein bislang unbekannter Täter gegen 22:45 Uhr die Scheibe eines Reisebüros an der Steinstraße ein. Durch das Loch in der Scheibe setzte er einen Schrank mit Prospekten in Brand und flüchtete anschließend.

Zeugen hörten das klirrende Geräusch und sahen, was der Unbekannte angerichtet hatte.

Durch das Loch in der Scheibe hatte er danach brennbares Material geworfen. Was genau das war, steht noch nicht fest.

Allerdings schien der Täter die Sache nicht richtig durchdacht zu haben. Denn Reiseprospekte bestehen in der Regel aus beschichtetem Papier und brennen nicht gut. Auch reichte das, was der Unbekannte da durch das Loch geworfen hatte, nicht aus, um den Schrank mit dem Prospektmaterial in Brand zu setzen. Es reichte nur für einen Schwelbrand.

Der Mann rannte danach weg. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein.

Die Zeugen alarmierten direkt die Feuerwehr. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sie vor Ort war. Um exakt 22:52 Uhr wurden die Einheiten Stadt und Hüthum alarmiert. zu einem Wohnungsbrand auf der Steinstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und begannen mit der Brandbekämpfung.

Gleichzeitig wurden aus dem ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt elf Personen ins Freie gebracht und dort durch den Rettungsdienst betreut.

Nachdem das Feuer durch den Atemschutztrupp gelöscht werden konnte, wurden die Räumlichkeiten mit dem Überdrucklüfter belüftet. Im Anschluss konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr übergab im Anschluss die Einsatzstelle der Polizei. Im Einsatz waren für die Dauer von eineinhalb Stunden Kameraden der Feuerwehr Emmerich, der Rettungsdienst des Kreises Kleve und die Polizei.