Fahrerflucht in Emmerich Unbekannter flüchtet nach Zusammenstoß

Am Dienstag kam es gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung `s-Heerenberger Straße / Ostermayerstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 30-jährige Frau aus Emmerich fuhr mit einem grauen Audi A3 Sportsback die `s-Heerenberger Straße in Fahrtrichtung Emmerich und beabsichtigte an der Kreuzung Ostermayerstraße ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die `s-Heerenberger Straße aus entgegengesetzter Fahrtrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Ostermayerstraße abzubiegen. Dabei missachtete der Unbekannte die vorfahrtsberechtigte Emmericherin und es kam zur Kollision. Der graue Audi A3 Sportsback wurde dadurch auf der Fahrerseite im Bereich des Kotflügels, des Außenspiegels und an der Fahrertür beschädigt. Die oder der Unfallverursacher, der in einem dunklen Pkw unterwegs gewesen war, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.