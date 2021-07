Emmerich : Unbekannter filmte Frauen - Polizei sucht Drohnenpiloten in Elten

Elten Ein Spanner mit technischer Ausrüstung. Die Polizei sucht in Elten einen Drohnenpiloten, der zwei Frauen am Weiherweg und deren Grundstück filmte.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (18. Juni) gegen 22 Uhr eine Drohne im Bereich des Weiherweg in Elten gesehen haben. Zwei Anwohnerinnen informierten die Polizei über die unbekannte Drohne. Die Drohne beziehungsweise der Pilot filmte das Anwesen und die beiden Frauen. „Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, wurde die Drohne bereits an mehreren Tagen um den 18. Juni gesichtet“, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen zum Drohenpiloten dauern an, weshalb die Kriminalpolizei Emmerich weitere Zeugen sucht.