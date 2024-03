Ein Zeuge hat ihn gesehen Unbekannter beschädigt acht Autos in Emmerich

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Mann auf der Sternstraße und der Wassenbergstraße insgesamt acht Autos. Der Unbekannte machte sich jeweils an den Scheibenwischern zu schaffen und brache diese ab. Das teilte die Polizei am Montag mit.