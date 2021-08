In der Nacht zu Mittwoch : Brandstiftung auf dem Spielplatz in Leegmeer

LEEGMEER In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte eine Hütte auf dem Spielplatz in Leegmeer angezündet. Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Am Mittwoch brannte gegen 2.35 Uhr ein Spielhaus auf einem Kinderspielplatz an der Straße Zum Beerenboom in Leegmeer vollständig nieder. Eine 53-jährige Emmericherin stellte nach Angaben der Polizei in der Nacht Brandgeruch fest und sah daraufhin das Feuer auf dem Spielplatz. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnte.