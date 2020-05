Elten am Kiebitzsee : Unbekannte wollten Auto anzünden

Elten am Kiebitzsee

Elten Was war denn da los? Haben wir es mit einem Brandstifter zu tun? Oder war das ein einmaliger Vorfall? Die Absicht auf jeden Fall ist höchst kriminell. Und es weckt Erinnerungen an einen Feuerteufel aus Emmerich.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter offenbar an einem auf der Straße Kiebitzsee abgestellten Iveco-Transporter gezündelt. Als der Besitzer morgens zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, erkannte er eine Brandstelle hinter dem linken Vorderreifen des Fahrzeugs. Das Reifenprofil war an der Stelle geschmolzen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.