Am Kastanienweg : Radmuttern an Seat gelöst

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Foto: dpa/Friso Gentsch

Emmerich Ein 22-Jähriger bemerkte am Freitagmorgen kurz nachdem er losgefahren war die Manipulation an seinem Wagen. Insgesamt waren drei Radmuttern gelöst worden. Das Fahrzeug stand über Nacht am Kastanienweg.

(RP) Die Polizei in Emmerich ermittelt wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Kastanienweg abspielte. Wie die Polizei am Montag berichtet, löste dabei ein bislang unbekannter Täter mehrere Radmuttern eines geparkten Seats.

Der 22-jährige Halter des Fahrzeugs hatte seinen Wagen am Donnerstagabend gegen

23.30 Uhr abgestellt und wollte am Freitagmorgen gegen 8 Uhr mit dem Seat losfahren. Doch er stoppte das Fahrzeug wieder, weil er verdächtige Geräusche am Auto wahrnahm und auch das Fahrverhalten seines Wagens für ungewöhnlich hielt. Die Überraschung kam, als er ausstieg und nachschaute, denn laut Polizei musste der 22-jährige Emmericher feststellen, dass sowohl an seinem hinteren linken Reifen wie auch am vorderen rechten Reifen jeweils eine Radmutter fehlte. Eine weitere Radmutter war bereits gelöst worden. Außerdem entdeckte der junge Mann einen Kratzer, der sich entlang der rechten Fahrzeugseite des Seats zog.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.