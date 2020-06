Ecke Oelstraße / Neuer Steinweg : Brandanschlag auf Fahrschule

Emmerich Brandstiftung in einer Fahrschule in der Innenstadt: Unbekannte schlagen Scheibe ein und legen Feuer auf der Fensterbank, das von einer Funkstreife noch rechtzeitig gelöscht werden kann.

Unbekannte haben in der Nacht zu Pfingstmontag offenbar zunächst ein Loch in die Scheibe einer an der Ecke Oelstraße/Neuer Steinweg befindlichen Fahrschule geworfen und im Anschluss auf der dahinter liegenden Fensterbank einen Brand gelegt, der zum Glück durch die als erstes am Ort des Geschehens eintreffende Funkstreife bekämpft werden konnte. Die Feuerwehr löschte den Brandherd vollständig ab. Der Innenraum der Fahrschule wurde vollkommen verrußt. Ob weitere Schäden entstanden sind, bedarf der Überprüfung.