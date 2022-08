Einsatz am Samstagabend : Feuerwehr löscht brennenden Molotow-Cocktail

Isselburg Dieser Fall gibt der Polizei Rätsel auf – und hätte auch böse enden können: Unbekannte haben einen Molotow-Cocktail auf einem Firmengelände in Isselburg angezündet. Zu einer Explosion kam es nicht.

(bal) Am vergangenen Samstagabend musste die Feuerwehr in Isselburg ausrücken, nachdem ein Zeuge einen brennenden Gegenstand auf einem Firmengelände an der Industriestraße bemerkte. Der Löschzug fand dabei einen Molotow-Cocktail vor, bei dem lediglich das als Lunte genutzte Papiertuch brannte. Eine Explosion der mit Benzin gefüllten Flasche und damit ein Brandschaden an einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Werbebanners konnte nach Angaben der Polizei durch die Feuerwehr verhindert werden.