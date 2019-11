Aufräumen mit Freya Jacob und Marie Fischer : Jugendliche mit Umwelt-Aktion: „Nicht nur demonstrieren“

50 Menschen beteiligten sich an der Aktion von Freya Jacob und Marie Fischer. Foto: Monika Hartjes

EMMERICH Freya Jacob und Marie Fischer freuten sich. „Mit so einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet, gerade auch, weil es heute Mittag noch geregnet hat“, sagte Freya. Etwa 50 Teilnehmer unterstützten am Samstag ihre Aufräumaktion, davon rund 20 Kinder.

„Rettet die Umwelt – Wir fangen in Emmerich an!“ Unter diesem Motto hatten die beiden jungen Emmericherinnen eine Aktion ins Leben rufen, bei der es um die saubere Umgebung geht. „Man braucht nur durch die Stadt zu laufen, dann sieht man, wie viel Müll überall herumliegt. Obwohl hier regelmäßig aufgeräumt wird“, erzählte die 14-jährige Freya Jacob, Schülerin des Willibrord-Gymnasiums. „Uns ist wichtig, dass man nicht nur demonstriert, sondern auch aktiv wird“, sagte die 15-jährige Marie Fischer, die die Realschule in Rees besucht. Über Instagram und Facebook hatten sie Werbung für ihre Aktion gemacht.

Am Samstag trafen sich die Teilnehmer um 15 Uhr am Denkmal im Rheinpark. Die Kommunalen Betriebe stellten Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung. Einige der Helfer hatten Bollerwagen mitgebracht, um den Müll zu transportieren. Mit dabei war auch eine Gruppe der Pfadfinder. „Wir stehen für die Umwelt ein und reden auch in unseren Gruppen darüber, wie man beispielsweise Müll vermeiden kann“, sagte Désirée Krause vom Stammesvorstand. Da sei es selbstverständlich, rauszugehen und Müll zu sammeln. Rund 15 Pfadfinder zwischen neun und 16 Jahren halfen tatkräftig mit.