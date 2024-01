Betuwe-Linie Umgehung für Millingen: Start in 2025

Es ist die Nachricht, auf die in Millingen alle gewartet haben: Die schon seit langem geforderte Umgehungsstraße soll im kommenden Jahr gebaut werden. Wie Straßen NRW unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilte, ist geplant, die Bauarbeiten im kommenden Jahr zu starten. „Für dieses Jahr sind hauptsächlich vorbereitende Arbeiten vorgesehen. Aller Voraussicht nach wird dann mit dem Bau der Straße in 2025 begonnen“, erklärte Gregor Hürter. Wie viel Zeit das Projekt in Anspruch nehmen wird, vermag der Sprecher der Landesbehörde noch nicht zu sagen. „Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Momentan ist es für eine Aussage noch zu früh“, so Hürter weiter.