Emmerich : Ulrike Büker - Das denkt die Frau, die sich um das Geld im Rathaus kümmert

Emmerich Ulrike Büker, bis zuletzt in Solingen beschäftigt, zeichnet ab sofort für die Emmericher Finanzen verantwortlich. Die 59-Jährige sieht den städtischen Haushalt trotz Greensill in einer komfortablen Situation.

Nach Jahren in Solingen sei Büker nun reif für eine andere Aufgabe gewesen. „Ich mag Veränderung“, sagt sie. In Emmerich geht es für Ulrike Büker zwar um kleinere Summen als in Solingen, dafür steht sie nun aber an der Spitze der Kämmerei, des Fachbereichs zwei im Rathaus. Vor ihrer Zeit in der nordrhein-westfälischen Großstadt war Ulrike Büker bei der Kämmerei der Stadt Detmold und der Gemeindeprüfanstalt tätig. „Ich habe die Arbeit von knapp 60 Kommunen aller Größenordnungen geprüft. Die Tätigkeit hat den Vorteil, dass man in eine Verwaltung kommt, erzählt, was alles anders gemacht werden sollte und dann wieder geht“, sagt Büker. Nun aber wolle sie selbst an der Spitze Verantwortung übernehmen, die Früchte ihrer Arbeit ernten. Und da sie ihren Arbeitsplatz bislang immer nach etwa neun Jahren gewechselt hat, ist damit zu rechnen, dass die Stadtkämmerin in Emmerich in den Ruhestand geht.