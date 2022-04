Elten hilft : Anpacken für den Frieden

Bäcker Hans Gerads unterstützt mit gebackenen Friedenstauben die Hilfsaktion, die Sabina Palluch koordiniert. Foto: Sabrina Palluch

Elten Seit Wochen setzt sich die bürgerschaftliche Initiative „Elten hilft der Ukraine“ für das Wohl ukrainischer Flüchtlinge ein. Eine Vielzahl von Aktionen soll dabei helfen. Auch eine Reeser Bäckerei ist mit an Bord.

Ein kleines Dorf lässt große Taten sprechen. Mit Spendenaufrufen und viel Einsatz zeigt die Initiative „Elten hilft der Ukraine“ Solidarität. Vor knapp vier Wochen wurde die Organisation durch einen Anstoß von Sabina Palluch, Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Emmerich, ins Leben gerufen. Seitdem beteiligen sich die Eltener Bürger tatkräftig an Aktionen und spenden Hilfsgüter oder Geldbeträge. Von der Initiative hat auch die Bäckerei Gerads aus Rees gehört. Der Betrieb hilft nun mit Spenden, die durch gebackene Friedenstauben eingenommen werden.

Sabina Palluch setzt sich mit viel Herzblut für die Ukraine ein. Seit einem Monat beschäftigt sich die Vorsitzende des Integrationsrates mit der Initiative. „Unsere Organisations-Gruppe feilt an Aktionen und setzt diese gemeinsam um. Es fallen jedoch immer neue Baustellen an, man kommt dabei wahrlich an seine Grenzen. Aber alle Projekte, die wir erarbeiten, werden zu 100 Prozent erfüllt. Das liegt vor allem an dem Engagement der Bürger, die die Organisation unterstützen. So kann jeder Bedarf gedeckt und jeder Aufruf unserer Seite erfüllt werden“, sagt Sabina Palluch.

Info Die wichtigsten Infos im Überblick Spendenkonto Die IBAN des Spendenkontos der Initiative lautet: DE57 3586 0245 3205 4130 13. Empfänger ist „Elten hilft der Ukraine“. Mit den Spenden kann gezielt und unkompliziert Hilfe geleistet werden. Kontakt Die Initiative „Elten hilft der Ukraine“ ist auf Facebook zu finden. Dort werden aktuelle Aktionen und Anfragen geteilt. Erreichen kann man die Organisation per E-Mail utnter eltenhilft@gmail.com. Für Fragen steht die Vorsitzende des Integrationsrates Sabina Palluch telefonisch unter 02828 92161 zur Verfügung.

Die Hilfsbereitschaft der Eltener sei riesig. „Wir wissen, dass wir uns auch in Eile auf die Emmericher verlassen können. Es erreichen uns immer wieder Sachspenden und spezielle Anfragen. Vor kurzem sind zwei Ärzte aus Elten unterwegs gewesen und haben Betten, Reinigungsmittel und andere Hilfsgüter in Emmerich eingesammelt und in eine Unterkunft gebracht, in der sich ukrainische Ankömmlinge befinden. Der gesundheitliche Zustand der Geflüchteten wurde ebenfalls überprüft. Zudem konnte Ortsvorsteher Albert Jansen einen Rollstuhl für einen bedürftigen Jungen besorgen. Einige haben sich auch schon zu Kinderbetreuung bereiterklärt“, so Palluch.

Die Initiative „Elten hilft der Ukraine“ versucht die größten Bedarfe abzudecken. So wurde ein Lager eingerichtet. Räumlichkeiten dafür wurden von der Awo Elten zur Verfügung gestellt. Dort werden Produkte gesammelt, die als erste Hilfe für diejenigen dienen sollen, die mit leeren Taschen und Händen in die Rheinstadt kommen, so Palluch.

Doch nicht nur für lokale Hilfe, sondern auch für Unterstützung an der Grenze sorgt die Organisation. Das Lager in Elten wurde vor einer Woche leergeräumt und die Hilfsgüter in einen Transporter in Wesel geladen, der an die ukrainische Grenze gefahren ist. Um sich ein Bild von der Lage in den Grenzgebieten zu machen, reist Sabina Palluch bald selbst in ihre Heimat nach Polen. „Ich möchte dabei einen Input bekommen, wie den Betroffenen noch besser geholfen werden kann. Denn darum geht es bei unserer Initiative“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Erfolge der Initiative aus Elten sind auch in Rees auf Interesse gestoßen. Die Handwerksbäckerei Gerads möchte sich in den kommenden Wochen beteiligen. „Die Bäckerei backt Friedenstauben in Farben der Ukraine, diese werden für 2,50 Euro verkauft. Jeweils ein Euro pro verkaufter Friedenstaube wird an uns gespendet. Es ist toll, zu sehen, dass unsere Organisation nicht nur in Elten und Emmerich, sondern auch in anderen Städten Gehör findet“, sagt die Integrationsrat-Vorsitzende.