Dorfkonferenz : Praester gestalten ihre Zukunft

An den einzelnen Themen-Stationen brachten sich die Praester rege ein. Foto: Markus Balser

PRAEST Im Ortsteil Praest hat der erste Schritt für das Dorfentwicklungskonzept begonnen. Rund 100 Praester nahmen an der Auftaktveranstaltung teil, die am Ende in einen politischen Beschluss münden soll.

Mit dieser Resonanz hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Die 80 Stühle, die in der Turnhalle der Michael-Grundschule für die Gäste der Auftaktveranstaltung zum Dorfentwickungskonzept für Praest bereit standen, reichten bei weitem nicht aus. Über 100 Praester waren am Mittwochabend gekommen, um über die Zukunft ihres Dorfes ein Wörtchen mitzureden. Die Stadt Emmerich und das Kölner Planungsbüro Dr. Jansen hatten zu dieser Dorfkonferenz eingeladen.

Am Mittwoch ging es zunächst einmal darum, Ideen und Anregungen zu vier Themenbereichen zu sammeln: „Identität des Dorfes“, „Wohnen und Versorgung“, „Mobilität“ sowie „Klimaschutz und Natur“. An den dafür eingerichteten Stationen konnten die Praester Vertretern der Stadtverwaltung wie Bauamtsleiter Jens Bartel oder dem Team des Planungsbüros Wünsche, Kritik und Ideen vortragen.

Info Nächstes Treffen am 21. Mai zur „Dorfmitte“ Raumerlebnisaktion Am Samstag, 21. Mai, werden im Rahmen einer „Raumerlebnisaktion“ weitere Ideen für Praest zur Gestaltung der Dorfmitte gesammelt. Dabei wird es von 10 Uhr bis 12.30 Uhr um den Amtsplatz und von 14 bis 16.30 Uhr um den Kirchvorplatz gehen. Anmeldung Die Anzahl der Plätze bei diesem Workshop ist begrenzt. Um Anmeldung bei Jaqueline Schreiter, Tel. 02822 751514 oder jaqueline.schreiter@stadt-emmerich.de wird gebeten.

Tom Brand vom Beratungsbüro hatte zunächst eine kurze Analyse des Ist-Zustandes in Praest vorgestellt. Bei mehreren Ortsbegehungen und Gesprächen mit Vertretern von Kirche, Kita, Schule, aber auch der Deutschen Bahn hatten die Kölner festgestellt, dass es eine große Verbundenheit der Einwohner mit ihrem Dorf gebe. Es sei insbesondere attraktiv für junge Familien, auch wenn es ein Defizit bei der Nahversorgung gebe. Gebangt wird um die Zukunft der Schule, weil die Schülerzahl sinkt. Dadurch sei ihre Eigenständigkeit in Gefahr.

Die Praester konnten diese Einschätzungen in vielen Punkten bestätigen. Dass es im Dorf einen großen Zusammenhalt gibt und dass man gerne dort lebt, hätten wohl fast alle sofort blanko unterschrieben. Einige wünschten sich jedoch auch generell mehr Unterstützung der kleineren Ortsteile durch die Stadt. „Wir kommen uns hier manchmal wie ein lästiges Anhängsel vor. Große Projekte werden in erster Linie nur in der Innenstadt oder in den Randlagen von Emmerich selbst durchgezogen“, kritisierte ein Praester.

Beim Thema „Mobilität“ gab es auch überraschende Vorstöße. Etwa den für ein Car-Sharing auf dem Dorf. Mit Sorgen blicken dessen Bewohner jedoch auf die Entwicklungen bei der Betuwe. Dass im Laufe der Planungen die ursprünglich zugesagte Unterführung beim Reitstall Elsing von der Bahn gekippt wurde, ärgert viele. „Das gefährdet die Existenz des Reitstalls. Zudem wird ohne Not ein Gefahrenpunkt geschaffen, wenn die nächste Querungsmöglichkeit erst wieder am Praestschen Feld sein wird“, erklärte eine Anwohnerin.

Beim Thema „Klimaschutz und Natur“ kam unter anderem die wilde Müllentsorgung zur Sprache. Besonders ärgern sich viele über die roten Hundekotbeutel, die in der Landschaft entsorgt werden. Mehr Dog-Stations und Mülleimer könnten eine Lösung sein. Klimaschutzmanagerin Hanna Kirchner bot sich für eine zusätzliche Müllsammelaktion an.

„Wohnen und Versorgung“ war für viele ein besonders interessantes Thema. Die Ansiedlung eines Discounters an der L7, die jetzt im Gespräch ist, wird überwiegend positiv gesehen. Allerdings müsste dann auch eine Ampel oder eine Unterführung zur Verfügung stehen, wurde oft hervorgehoben. Bei neuem Wohnraum wünschen sich viele Praester ein Wachstum mit Augenmaß. „Die Baugebiete sollten erst einmal auch den Praestern angeboten werden. Wenn es darauf hinausläuft, dass es billigen Wohnraum gibt, den dann nur Leute nutzen, die deshalb von außerhalb hier herziehen, schadet das der Dorfgemeinschaft. In anderen Ortsteilen ist genau das zu beobachten. Die Leute kommen dann nur zum Schlafen in den Ort“, merkte ein Praester an.

Weitere Wünsche zum Thema „Wohnen“ waren auch Baugebiete, die es den Eigentümern ermöglichen, auch in Eigenleistung zu bauen sowie Wohnungen und Häuser, die auch für die ältere Generation geeignet sind.

Die Ideen, die am Mittwoch geäußert wurden, werden vom Kölner Planungsbüro jetzt erst einmal gesichtet und ausgewertet. Und dann um jene Aussagen ergänzt, die am 21. Mai zustandekommen, wenn es ausschließlich um die Gestaltung der Dorfmitte (Amtsplatz und Kirchvorplatz) gehen wird. Mitte August ist eine weiterer Workshop mit den Praestern vorgesehen. „Die Ergebnisse werden dann der Politik in Emmerich vorgestellt, danach wird es eine zweite Dorfkonferenz geben“, so Bettina Lelong vom Planungsbüro. Im Winter wird dann der Rat darüber entscheiden, wie das Maßnahmenpaket für Praest konkret aussehen soll. „Die Maßnahmen werden von Bund und Land gefördert“, führte Lelong weiter aus.