Verrückter Überfall in Bocholt: Fahrer von Fluchtauto fährt bei der Polizei vor

Verrückter Überfall in Bocholt

Bocholt Verrückte Sache in Bocholt. Zwei Männer überfallen einen Geldboten und rasen davon. Dann fährt der Mann, der den Fluchtwagen gesteuert hat, bei der Polizei vor. Der Isselburger sagt, er sei gezwungen worden.

Am Dienstag kam es etwa zwischen 15.15 und 15.20 Uhr auf der Ravardistraße zu einem Überfall auf einen Geldboten.

Dieser hatte Einnahmen aus einem Wettbüro an der Ecke Ravardistraße/Schanze abgeholt und war auf dem Weg zu seinem auf der Ravardistraße (zwischen Wettbüro und Stadtring) abgestellten Pkw. Nach Angaben des 32-jährigen Geldboten kamen plötzlich zwei maskierte Männer auf ihn zu und besprühten ihn mit Pfefferspray. Er ließ daraufhin die grüne Kiste mit den Geldbehältnissen fallen. Teil der Beute war auch eine größere Menge Münzgeld.

Einer der Täter nahm die Kiste an sich und die beiden Räuber rannten in Richtung Stadtring davon. Der Geschädigte verfolgte die Täter, verlor diese aber im Bereich Dinxperloer Straße/Nordwall aus den Augen.

Zeugen waren auf die rennenden Männer aufmerksam geworden, sodass weitere Angaben zur Flucht vorliegen: Demnach rannten die Täter über den Gehweg der Dinxperloer Straße in Richtung Nordwall davon und bogen nach wenigen Metern in die Durchfahrt (Torbogen) ab, die zu einem Parkplatz führt und eine Verbindung zur Rebenstraße darstellt.

Dort stiegen die Männer in einen schwarzen VW Passat Kombi mit BOH-Kennzeichen. Ein Autofahrer, der die Situation beobachtet hatte, versuchte dem VW Passat die Ausfahrt zu versperren. Es gelang dem Passatfahrer aber, an dem Pkw des Zeugen vorbei zu fahren, wobei es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam.

Der Fahrer des Fluchtwagens fuhr über den Nordwall und bog an der Kreuzung mit der Nordstraße in Richtung Adenauerallee ab. Im Bereich der Nordstraße ist er vermutlich auch über den Gehweg gefahren und nach rechts auf den Stenerner Weg abgebogen. Der weitere Fluchtweg ist noch nicht genau bekannt.

Noch während der laufenden Fahndungsmaßnahmen fuhr der VW Passat vor der Polizeiwache Bocholt vor und der 29-jährige Fahrer aus Isselburg gab an, dass er von den Tätern zur der Fluchtfahrt genötigt worden zu sein. Er habe diese zum Stadtwald fahren müssen und die Täter seien an einem Kreisverkehr zwischen dem Krankenhaus und dem Stadtwald (vermutlich entweder "Burloer Weg/Kurzer Weg/Unter den Eichen" oder "Barloer Weg/Kurzer Weg") ausgestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Sein Handy hätten die Täter mitgenommen.