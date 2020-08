Rundfahrt mit der „Germania“ : Über 160 RP-Leser stachen in See

Auf der „Germania“ der Reeser Personenschiffahrt fuhren am Samstag über 160 RP-Leser mit. Im Hintergrund ist noch ein Stück der Reeser Rheinbrücke zu erkennen. Foto: Markus Balser

REES Kapitän Rainer van Laak hofft, die Verdienstausfälle wegen Corona mit einer bis in den Dezember verlängerten Saison wenigstens zum Teil wieder wettmachen zu können.

Am Freitag stand bei Kapitän Rainer van Laak das Telefon nicht mehr still. Nicht wenige der über 160 RP-Leser, die an dem Gewinnspiel von Reeser Personenschiffahrt und Rheinischer Post teilgenommen und eine Rundfahrt auf dem Rhein gewonnen hatten, wollten wissen, ob die „Germania“ auch bei schlechtem Wetter ablegt. Denn das war für Samstag, als die Rundfahrt Richtung Grietherort anstand, gemeldet worden. Doch die Sorge war unbegründet. Die Sonne strahlte, beste Voraussetzungen also für einen schönen Nachmittag auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße.

Die meisten der Passagiere genossen die knapp anderthalbstündige Rundfahrt auf dem Sonnendeck. Wem es dort zu warm war, erlebteein Deck tiefer die Fahrt – vorbei an der Reeser Rheinpromenade, unter der Rheinbrücke durch Richtung Grieth und Kalkar mit Blick auf das „Kernie“. In Höhe Grietherrort, von wo aus schon Emmerich zu sehen war, machte das Schiff wieder kehrt. Die Passagiere sahen Kühe, die sich einen eigenen Strand erobert hatten, rasante Jetksi-Fahrer, große Schlepperverbände, die Rohstoffe in Richtung Niederlande transportierten und leider auch wieder einmal unvorsichtige Schwimmer, die sich Nahe der Reeser Rheinbrücke trotz der bekannten Gefahren ins Wasser gewagt hatten.

Info Seit vier Wochen heißt es wieder „Leinen los“ Liniendienst Seit dem 5. Juli gilt für die Reeser Personenschiffahrt wieder der „normale“ Fahrplan. Im Liniendienst ist die „Germania“ von Rees nach Emmerich ebenso im Einsatz wie mittwochs mit Fahrradtransport nach Xanten oder Emmerich. Der Liniendienst von Emmerich nach Wesel entfällt in diesem Jahr. Rund- und Tagesfahrten Rundfahrten werden samstags und sonntags angeboten. Auch können die Tagesfahrten nach Nimwegen und Arnheim mit Stadtaufenthalt wieder gebucht werden. Kontakt Info unter Telefon 02851 7004 (Mo bis Fr. 9 bis 13 Uhr). www.reeser-personenschiffahrt.de.

Wie es im Führerstand des Schiffes zuging, ließ sich Jan aus Kevelaer von Kapitän Rainer van Laak zeigen. Der Zehnjährige war zu seinem Geburtstag mit dieser Fahrt von seiner Tante überrascht worden. Nach der Tour ging es gleich weiter nach Xanten zum Tretbootfahren.

Rainer van Laak hat harte Zeiten hinter sich. Monatelang lagen seine beiden Schiffe wegen Corona vor Anker. „Eigentlich wäre am Palmsonntag unsere Saison gestartet. Wenn ich daran denke, was da oder an Ostern für ein schönes Wetter war. Aber es hilft ja alles nichts“, sagt der Reeser Kapitän. Im Moment hat er nur die große „Germania“ im Einsatz. Sie bietet normalerweise bis zu 600 Plätze, im Moment nimmt van Laak jedoch nur bis etwa 170 Gäste mit. „So lässt sich das Problem mit den Abständen besser regeln“, erklärt er.

Am Samstag wäre er normalerweise zu den PPP-Tagen nach Wesel gefahren – einer der besten Tage der Saison. Doch das Fest ist abgesagt und somit auch die Fahrt dorthin. „Die Verdienstausfälle, die wir jetzt haben, werden wir in dieser Saison nicht mehr aufholen können“, weiß van Laak schon jetzt. Vor allem, weil viele Gruppenfahrten ausbleiben. „Das macht etwa die Hälfte unseres Geschäftes aus“, erklärt der 60-Jährige. Jetzt hofft er, dass er noch ein bisschen davon profitieren kann, dass viele in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren, sondern daheim bleiben. Gut dass die Reeser Personenschiffahrt auch spezielle Touren für Radfahrer anbietet. Neben dem regulären Fahrplan und den Rund- und Tagesfahrten, die van Laak im Programm hat, nutzt er jetzt auch die Zeit, für außerfahrplanmäßige Fahrten unter der Woche von Rees nach Emmerich und zurück.