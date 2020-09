Ortsgeschichte : „Rinkieker“-Vortrag mit Lokalkolorit der 70er und 80er Jahre

REES Die Reeser Wochenzeitung „Rinkieker“ ist schon seit 32 Jahren Geschichte. Jetzt ließ sie Ressa bei einem gut besuchtem Vortrag im Bürgerhaus wieder aufleben.

Ressa-Vorstandsmitglied Michael Scholten blickte auf die Geschichte der Wochenzeitung „Rinkieker“ zurück, die untrennbar mit dem aus Marl-Hüls stammenden Journalisten und Wahl-Reeser Helmut Schomaker verbunden war. So begann der Vortrag mit der Biografie des gelernten Vermessungstechnikers, der vom Sportreporter in Marl zu einem der bekanntesten (und manchmal auch umstrittensten) Lokaljournalisten in Rees wurde. Im Rathaus fürchtete so mancher Politiker die Rubriken „Mein Kommentar“ und „Stadtgeflüster“. Denn „Schomi“ war kein Repräsentant des objektiven Journalismus, sondern schrieb mit spitzer Feder und machte den „Rinkieker“ ab der ersten Ausgabe zu seinem ganz persönlichen Mitteilungsblatt.

Aus den Fotos und Berichten, die er von Schützenfesten, Geburtstagen und Erstkommunionsfeiern mitbrachte, wurden donnerstags in der kleinen Redaktion in der Falkenstraße acht bis zwölf Seiten gebaut, die in Werner Wins‘ Druckerei in der alten Empeler Schule bis zu 9000 mal gedruckt und freitags verteilt wurden. Nach der 145. Ausgabe verließ Schomaker den „Rinkieker“, neuer Chef und Mitherausgeber wurde der frühere RP-Redakteur Martin Willing, der auch das „Kevelaerer Blatt“ 27 Jahre lang prägte. Ab Ausgabe 186 wurde Werner Vogel neuer Chefredakteur, doch der „Rinkieker“, inzwischen eine Bezahlzeitung, konnte sich gegen die Konkurrenz in der Presselandschaft nicht länger durchsetzen und wurde nach vier Jahren eingestellt.