Fragebogen Udo Tepass : Ein bisschen Stallone

Emmerich Die Rheinische Post legt einen Fragebogen auf. Heiter, heikel und nicht immer ganz erst gemeint soll er sein. Den Anfang macht ein Emmericher: Udo Tepass. Unternehmer, Ratsherr und bekannt wie ein bunter Hund. PS: Am Sonntag wird er 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!

Wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?

Tepass In der Nachkriegszeit hatten wir es als Kinder schwer und nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie die jungen Leute heute. Gern wäre ich damals Beamter bei der Stadt Emmerich geworden.

Wohnort: Emmerich am Rhein

Alter: 75 (am 22.12.2019)

Name: Udo Tepass

Tepass Zurück in die alte Hansezeit zum Ende des 14. Jahrhunderts, wo Emmerich bis ins 16. Jahrhundert seine Blütezeit hatte und wirtschaftlich gesund war. Sie trug zu Recht den Beinamen „Embrica decora" - das prächtige Emmerich. In die Zukunft reise ich in eine wieder aufblühende Stadt, wo der Neumarkt und das Steintorgelände bebaut sind.