Am Freitag in Rees : Udo-Lindenberg-Double beim Buena Ressa Music Club

Am Freitag in Rees

REES Von Udo Lindenberg persönlich empfohlen: Karsten Bald tritt am Freitagabend in Rees auf.

(RP) Das Original und das Double: Bis zur Hutkrempe gleich groß – beide Schlagzeuger, Lieblingsgetränk Eierlikör, Nachtigallgesang mit Klabautermann-Bewegungen. Authentisch, ehrlich und professionell ist das Motto von Deutschlands wohl bestem Udo-Lindenberg-Double. Karsten Bald ist mit dem Herzen dabei und versucht Udos Rocksongs und Balladen möglichst nahe am Original zu bleiben. Am Freitag, 6. März, tritt er um 21 Uhr im Buena Ressa Music Club auf.

„Vor knapp 40 Jahren bohrten sich zum ersten Mal die Songs von Udo Lindenberg in meine Ohren, und die Wahnsinnsshows beeindruckten mich so sehr, dass ich entschied, erst Jahre später sein Double zu werden“, erinnert sich Karsten Bald. Durch einen gewonnenen Doublewettbewerb und die anschließende Reportage über ihn durch den WDR, kam der persönliche Kontakt zum echten Udo zustande. Seitdem kann er mit der Aussage „von Udo Lindenberg persönlich weiterempfohlen!“ werben. Außerdem wirkte er in dem Video mit Udo und Jan Delay zu dem Song „Ganz anders“ mit. Seitdem trifft man sich ab und zu hinter der Bühne oder an der Bar zu einem Gläschen Eierlikör, „Keine Panik und so!“