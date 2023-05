Nach Weg über den Rhein U-Boot in Speyer angekommen

Diese Reise hatte es wirklich in sich, weshalb das Interesse, auch international, sehr groß war. Bereits bei der Abfahrt in Kiel drängten sich unzählige Schaulustige am Ufer, um die Leihgabe der Wehrtechnischen Studiensammlung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) zu verabschieden. Per Live-GPS-Tracking konnte die aktuelle Position des U-Bootes verfolgt werden. Unter den begeisterten Zuschauenden waren auch Hunderte in Rees und Emmerich, an deren Ufern das U-Boot am 12. Mai entlang fuhr. „Für uns war das eine ganz besondere Reise. Man transportiert ja nicht jeden Tag ein U-Boot auf dem Rhein. Und dann so viele Menschen am Ufer stehen zu sehen, das war schön“, erinnert sich der Kapitän des Verbandes Ben Kik bei der Ankunft im Naturhafen in Speyer. Die örtlichen Feuerwehren, Wasserschutzbehörden und verschiedene Vereine ließen es sich nicht nehmen, U17 ganz standesgemäß mit Wasserfontänen, Blaulicht oder Martinshorn entlang der Route zu begrüßen.