St. Mariä Himmelfahrt Rees Pfarrkirche hat ihr Turmkreuz zurück

Die Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt schreiten voran. Das Dach ist erneuert, an der Ostseite des Langschiffs wurden Putz und Farbe aufgetragen. Auch Fensterrahmen und Fenster strahlen dort in neuem Glanz. Im Moment findet die meisten Arbeiten im Bereich des Eingangsportals statt.