Zug in Emmerich in Gefahr : Tulpensonntag: Heute Abend wird über Absage entschieden

Symbolbild. Foto: dpa/Patrick Pleul

Emmerich Der Tulpensonntagszug in Emmerich ist in Gefahr. Heute Abend um 19 Uhr treffen sich die GECK-Verantwortlichen gemeinsam mit der Emmericher Stadtverwaltung. Der Grund ist ein angekündigter Sturm für Sonntag.

Ob am Sonntag der Zug ziehen kann oder nicht, wird um 20 Uhr mitgeteilt. „Wir werden das über alle sozialen Medien verbreiten“, sagte am Samstag nachmittag Henning Cybulski. Er ist der Verantwortliche für den Tulpensonntagszug. „Ich werde auch mit allen Gruppen telefonieren, wenn wir nicht ziehen können.“

„Relativ sicher erreicht der Wind in Böen am Sonntagmittag die Stärke Beaufort acht“, sagte Markus Winkler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage der Rheinischen Post am Samstagvormittag. Ab der Nacht auf Sonntag sei damit zu rechnen, dass ein Sturmtief von Südwesten zu erwarten. Das bringe vor allem viel Regen und eben auch Sturmböen mit. „Am Nachmittag können da auch Böen bis Stärke neun dabei sein“, erklärte Winkler. Erst am späten Nachmittag oder Abend soll sich das Wetter wieder beruhigen. Windstärke acht steht für Geschwindigkeiten bis 75 km/h, Windstärke neun für Geschwindigkeiten bis 88 km/h.

Bei solchen Wetterlagen ist der Aufenthalt im Freien nicht ungefährlich. Wenn sich mehrere tausend Menschen in der Innenstadt aufhalten und der Sturm möglicherweise Dachziegeln von den Dächern reißt und auf die Straße wirft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand getroffen wird und sich schwer verletzt.

Unabhängig von der unklaren Lage in Emmerich findet der Kinderkarnevalsumzug in Elten gerade statt. Das Wetter lässt es zu. Das Kinderkarnevalkomitee Elten stellte am Samstag um 9 Uhr bei Facebook bereits klar: „Helau Elten! Trotz Wind und Wetter gibt der Karnevalsgott uns den Segen, dass heute trotz der Wetterlage der Zug stattfinden kann.“

Die Zitterpartie in Emmerich erinnert an Rees. Besonders dort wird man sich ungern an den Rosenmontag 2016 erinnern. Bei Windstärke 9 wurde dieser abgesagt. Das gehört zu den Sicherheitskonzepte, ohne die es heute nicht mehr gehen darf. Als Basis dienen Meldungen des Deutschen Wetterdienstes. Bei entsprechenden Meldungen treffen sich Veranstalter und Stadtverwaltung und treffen eine Entscheidung. Bei Windstärke 8 müssen einige Aufbauten an den Wagen abgebaut werden. Bei Windstärke 9 wird der Zug abgesagt. So lauten die Bestimmungen. Das gilt auch kreisweit.