Zwischen Haffen und Emmerich : Deiche wieder in gutem Zustand

Deiche wieder in gutem Zustand

Am Donnerstag wurden die Deiche zwischen Haffen und Emmerich unter die Lupe genommen und für gut befunden. Foto: Deichverband

Rees Die Deiche und Hochwasserschutzanlagen des Deichverbandes Bislich- Landesgrenze werden jährlich kritisch unter die Lupe genommen. Am Donnerstag trat dabei ein gutes Ergebnis zutage.

(RP) Am Donnerstag wurde der Deichabschnitt ab Schöpfwerk Haffen (K7), entlang der Stadtmauer Rees bis zur Stadtgrenze Rees/Emmerich mit gutem Ergebnis geprüft. Fachleute der Bezirksregierung Düsseldorf, des Kreises Kleve und des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze prüften in Begleitung von zehn Ehrenamtlichen des Deichverbandes die Deiche und Hochwasserschutzanlagen auf einer gesamten Länge von ca. zwölf Kilometern. Die Teilnehmer wurden zu Beginn an der Lindenallee vom stellvertretenden Deichgräf Wilhelm Beltermann sowie die Vertretern der Bezirksregierung begrüßt.