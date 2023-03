Werther Straße gesperrt Geldautomat in Isselburg in die Luft gejagt

Durch laute Explosionen aus dem Schlaf gerissen wurden viele Isselburger am frühen Mittwochmorgen. An der Werther Straße wurde der Bankautomat der Volksbank gesprengt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind drei Täter mit einem dunklen Audi mit niederländischen Kennzeichen von der Werther Straße geflüchtet. Ob sie Geld erbeutet haben, war am Morgen noch unklar.