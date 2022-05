19-Jährigen geschlagen : Körperverletzung: Polizei nimmt drei Reeser fest

In einem Festzelt in Hamminkeln klickten die Handschellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hamminkeln/REES Die Polizei konnte drei Männer aus Rees vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, einen versuchten Raub und eine Körperverletzung in Mehrhoog begangen zu haben.

(RP) Ausgangspunkt der Tat war der Bahnhaltepunkt Mehrhoog: Dort saßen am Donnerstag gegen 2.10 Uhr vier Jugendliche aus Hamminkeln und Wesel im Alter von 15 bis 19 Jahren auf einer Bank und warteten auf einen Zug. Dazu kamen drei Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren und forderten den 19-Jährigen aus der Gruppe auf, seine Taschen zu leeren. Als der Jugendliche sich weigerte, traten und schlugen ihn die Männer. Die Polizei konnte an einem Festzelt in Hamminkeln drei Männer aus Rees feststellen, auf die die Beschreibung der drei Täter passte. Zwei der drei Männer waren alkoholisiert, einer hatte Drogen dabei.