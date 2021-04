Wegen Arbeiten am Grüttweg : Wasser in Esserden wird abgestellt

Weil ein solches Schieberventil erneuert werden muss, unterbrechen die Stadtwerke am Dienstag die Trinkwasserversorgung. Foto: SW Rees

Rees/Esserden Die Trinkwasserversorgung wird am Dienstag im gesamten Ortsteil von 8 bis 16 Uhr unterbrochen. Die Arbeiten am Grüttweg beginnen bereits am Montag. Während der ganzen Woche kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

(RP) Die Stadtwerke Rees erneuern in Esserden in der kommenden Woche ein so genanntes Schieberkreuz in der Trinkwasserleitung. Von Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April, kann es daher auf dem Grüttweg zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Haushalte im gesamten Ortsteil wird daher auch die Trinkwasserversorgung am Dienstag, 27. April, von 8 bis 16 Uhr unterbrochen.

Grund für die Arbeiten ist altersbedingter Verschleiß. „Wir haben festgestellt, dass einige Schieberkreuze im Trinkwassernetz sich nicht mehr gut schließen lassen. Diese tauschen wir im Laufe des Jahres aus. Das Schieberkreuz in Esserden gehört auch dazu“, erläutert Rohrnetzmeister Gerd Meyboom. Die Arbeiten finden zwar im Seitengraben neben der Fahrbahn statt, dennoch müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Stadtwerke Rees sind verantwortlich für die sichere Versorgung mit Trinkwasser im Stadtgebiet.