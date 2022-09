Emmericher Traditionsunternehmen : Probat will CO2-Emissionen bis 2030 auf Netto-Null senken

EMMERICH Das Emmericher Traditionsunternehmen legt einen Klimaaktionsplan zur Vermeidung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen vor. Bis zum Jahr 2030 sollen die eigenen Kohlendioxid-Emissionen auf Netto-Null reduziert werden.

(RP) Probat, Weltmarkt- und Technologieführer im Maschinen- und Anlagenbau für die Kaffeeindustrie, legt Klimastrategie fest mit dem Ziel, die eigenen Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 auf Netto-Null zu reduzieren. Der Klimaaktionsplan beinhaltet in erster Linie die Vermeidung und Reduzierung von direkten und indirekten Treibhausgasemissionen. Mit Blick auf die Kaffee-Wertschöpfungskette arbeitet Probat kontinuierlich an Umwelttechnologien zur Optimierung von Energieeinsparungs- und Emissionsminderungspotenzialen von Kaffeeröstprozessen.

Probat wurde vor mehr als 150 Jahren gegründet und befindet sich seit jeher in Familienbesitz. Für den Röstmaschinenhersteller ist das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung integraler Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Die aktuell größte Herausforderung, mit der die globale Gesellschaft zu kämpfen hat, ist der Klimawandel . Daher hat Probat nun eine ehrgeizige Klimastrategie entwickelt mit dem Ziel, die CO 2 -Emissionen der eigenen Betriebsprozesse bis 2030 auf Netto-Null zu senken.

Aber wie sieht der Klimaaktionsplan des Unternehmens aus? Um die eigenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt langfristig zu minimieren, hat Probat gemeinsam mit Climate-Partner – einem weltweit anerkannten, führenden Anbieter von Klimaschutzlösungen – damit begonnen, den globalen CO 2 -Fußabdruck des Unternehmens zu kalkulieren. Zu diesem Zweck werden konzernweit jährlich relevante Daten zum Strom-, Wasser- und Kraftstoffverbrauch erhoben, das daraus resultierende CO 2 -Aufkommen berechnet und adäquate Vermeidungs-, Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen abgeleitet.