Standesamtliche Trauungen in Rees Neu in Rees: Das Ja-Wort auf der Dachterrasse

Info

Fünf Trau-Orte Das Ruderhaus ist neben dem Rathaus, dem ehemaligen Amtsgericht, den Kasematten im Koenraad Bosman Museum und dem Fahrgastschiff „Stadt Rees“ der fünfte Trau-Ort in der Rheinstadt.

Termine Trauungen im Ruderhaus sind freitags zwischen 13 und 16 Uhr und samstags zwischen 9 und 16 Uhr möglich.

Gebühren Es fallen Standesamtgebühren in Höhe von 135 Euro sowie 200 Euro für die Nutzung des Ruderhauses an. Letztere gehen direkt an den Reeser Ruderverein 1905. Mehr Infos unter www.stadt-rees.de