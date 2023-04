Bekannter Kommunalpolitiker und Unternehmer in Emmerich Trauer in der Stadt um Udo Tepaß

Das lag nicht nur an seiner langen Arbeit in der Emmericher Kommunalpolitik, sondern auch an seiner Art. Udo Tepaß kannte fast jeden in der Stadt, war hilfsbereit und kommunikativ. „Udo Tepaß hatte für jeden ein Wort und ein Ohr“, sagte Bürgermeister Peter Hinze am Freitag, als sich die Nachricht vom Tod des beliebten Emmerichers rasch in der Stadt verbreitete.