Autos und Räder beschädigt : Sachschaden: Heuwender öffnet sich während Fahrt

Am Feiertag öffnete sich der Heuwender eines Traktors während der Fahrt und touchierte vor Jonkhans Autos, Fahrräder und Blumenkästen. Foto: Markus Balser

Millingen Am 1. Mai öffnete sich der Heuwender eines Traktors während der Fahrt. Das Arbeitsgerät beschädigte Autos und Räder vor dem Lokal Jonkhans in Millingen.

Mit einem tüchtigen Schrecken kamen am Mittwochnachmittag etliche Besucher der Gaststätte Jonkhans davon, die den 1. Mai zu einem Ausflug nutzen wollten. Während es sich Radler und Ausflügler gerade im Biergarten bequem gemacht hatten, öffnete sich der Heuwender eines vorbeifahrenden Traktors. Das Arbeitsgerät, das sich am Heck des Treckers befand, etwa vier bis fünf Meter breit, stieß in mehrere geparkte Autos, riss abgestellte Fahrräder und mannshohe Blumenkästen um. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.