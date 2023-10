Einzelhandel Schuhhaus Lodewyks schließt

In den letzten Tagen musste Anke Lodewyks-Wagner schon das ein oder andere Mal ein bisschen schlucken. Denn viele ihrer Kunden sind ein wenig traurig über das, was in Kürze ansteht: Das Traditions-Schuhhaus Lodewyks am Kleinen Löwen wird schließen. Der Abverkauf hat bereits begonnen.