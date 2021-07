An der Touristen-Info : Die Stadt Rees verleiht jetzt Niederrheinräder

An der Touristen-Info

Ab sofort gibt es die Niederrheinräder an der Reeser Touristeninfo. Foto: Stadt Rees

REES Nachdem das Rheinpark-Hotel den Verleih der grünen Fahrräder aufgegeben hat, wird es nun von der Reeser Toursten-Info übernommen. Auch E-Bikes können ausgeliehen werden.

(RP) Die Touristeninformation der Stadt Rees ist ab sofort Verleihstation der bekannten grünen Niederrhein-Räder. Damit können ab sofort auch wieder in der Innenstadt von Rees Fahrräder ausgeliehen werden. „Das Angebot ist eine wichtige Service-Leistung, um dem Anspruch der fahrradfreundlichen Stadt Rees weiterhin gerecht zu werden“, freut sich Bürgermeister Christoph Gerwers über die schnelle und unkomplizierte Abwicklung mit der Niederrhein Tourismus GmbH.

Acht neue Holland-Räder sowie vier neue E-Bikes stehen für 10 Euro beziehungsweise 25 Euro am Tag zur Ausleihe bereit. Die Kosten pro Tag reduzieren sich, wenn die Räder mehrere Tage am Stück ausgeliehen werden. Die Mitarbeiterinnen der Touristeninformation sind täglich von 10 bis 17 Uhr unter tourist.information@stadt-rees.de oder unter der Rufnummer 02851 51-555 erreichbar. Eine individuelle Rückgabe der Räder, auch außerhalb der Öffnungszeiten, kann abgestimmt werden. Die Niederrhein-Räder können auf Wunsch auch an einer anderen Niederrheinrad-Verleihstation abgegeben werden. Weitere Informationen sind unter www.niederrheinrad.de erhältlich.