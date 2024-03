So viele Übernachtungen gab es noch nie Neuer Rekord - Tourismus bringt 20 Millionen Euro für Emmerich

In den letzten Jahren wurde viel in die touristische Infrastruktur und die entsprechenden Netzwerke investiert. Neue Tourist-Informationen in Hochelten und an der Rheinpromenade stehen den Gästen zur Verfügung. Regelmäßige Treffen mit Ferienwohnungsbesitzern, Hoteliers und Gastronomen werden gepflegt, um auf deren Anliegen und Bedürfnisse einzugehen.