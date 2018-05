Emmerich: Tour verliert Reiz: Neuer Griethausen-Deich ohne Radweg

Emmerich Emmerich und die Umgebung auf der anderen Rheinseite sind bekannt für schöne Fahrradstrecken. Gerade die Landschaft entlang des Rheins bietet eine tolle Kulisse für einen Fahrradausflug bei Sonnenschein. Vom Deich aus hat man hier den schönsten Blick.

Das könnte sich bald ändern, denn Radler werden sich, sobald die Deichsanierung im Abschnitt Griethausen abgeschlossen ist, auf den Verkehr konzentrieren müssen, statt in die Gegend zu schauen. Einen separaten Radweg wird es auf dem neuen Deich nämlich nicht mehr geben.

Wie Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer nun im Bauausschuss bekanntgab, wird der Radverkehr auf der Deichkrone zwischen Griethausen und der Schleuse in Brienen "auf der Fahrbahn mit dem Individualverkehr" geführt. Das bedeutet: Radfahrer müssen auf der Straße fahren, gemeinsam mit den Autos und Lastkraftwagen.

Geplant war das eigentlich anders. So hatte der Stadtrat bereits im Jahr 2000 einstimmig beschlossen, den Deichverband zu beauftragen, im Planfeststellungsverfahren die Anlage eines Geh- und Radweges auf dem wasserseitigen Erdwall entlang der Straße "Am alten Rhein" mit aufzunehmen. Als die Planungen konkret wurde, hat die Stadtverwaltung den Wunsch an den Deichverband herangetragen, einen zusätzlichen Radweg inklusive Trennstreifen auf der Deichkrone anzulegen.