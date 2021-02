War es ein Sturz? : Toter Radfahrer in Rees gefunden

Toter Radfahrer in Rees gefunden

Rees Die Polizei muss den Tod eines 58-jährigen Mannes aus Rees klären. Er ist am Montag Morgen gefunden worden. Ist er mit seinem Fahrrad wegen der Glätte tödlich gestürzt?

Wie die Polizei am Montag um 13.30 Uhr mitteilte, entdeckte eine Frau am Morgen den Mann. Das war gegen 7.30 Uhr. Der Mann sei offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt, schreibt die Polizei. Gefunden wurde der Mann auf der Höhe des Spielplatzes im Reeser Stadtgarten. „Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen“, so die Polizei. Ob der Radfahrer durch einen witterungsbedingten Sturz zu Tode kam oder ob ein internistischer Notfall vorlag, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Angehörigen des Mannes werden vom polizeilichen Opferschutz betreut.