Leichenfund in Rees Was geschah am Kirchplatz?

Ein Leichenfund mitten in der Innenstadt hat am Mittwoch in Rees für Bestürzung gesorgt. In Höhe des Hauptportals der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche war dort ein 30-Jähriger aus Kamp-Lintfort in der Nacht zusammengebrochen und seinen schweren Verletzungen erlegen, die er zuvor bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Straße Kirchplatz erlitten hatte. Die Polizei nahm einen 30-jährigen Tatverdächtigen aus Rees vorläufig fest. Die Mordkommission Krefeld übernahm die Ermittlungen.