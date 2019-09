Berufsstart : Suche nach Azubis wird schwieriger

Emmerich Die „Top-Job-Börse“ der BGE ist volljährig geworden. Bei ihrer 18. Auflage zeigte sich am Freitag, dass es für Betriebe schwerer geworden ist, Auszubildende zu finden. Gute Bewerber haben hingegen gute Chancen.

Zum 18. Mal fand am Freitagnachmittag im Saal Kapaunenberg die Top-Job-Börse, organisiert von der BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE), statt. Und sie war wieder gut besucht. „Mit 38 Ausstellern haben wir einige Betriebe mehr als in den letzten Jahren“, sagte Alfred Weicht, der gemeinsam mit Ehefrau Sigrid federführend die Ausbildungsbörse organisiert. Nur die Feuerwehr musste aufgrund von Personalmangel kurzfristig absagen, versprach aber, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

„Noch haben wir genügend Bewerbungen, aber es wird immer schwieriger, passende Auszubildende zu finden, weil viele nach dem Abitur lieber studieren möchten“, sagte Laura Ketzinger von der Personalabteilung der Volksbank Emmerich-Rees. „Gelockt“ wurden die Besucher mit Gummibärchen und Goldbarren – aus Schokolade. Oliver Ernst, Bankkaufmann im 3. Lehrjahr, und Julian Diedenhofen, im zweiten Lehrjahr, standen den jungen Besuchern Rede und Antwort. „Wir lernen verschiedene Abteilungen kennen und können so feststellen, was uns am meisten liegt“, so die beiden Auszubildenden. Für ein einwöchiges Praktikum können sich Schüler gerne online bewerben, bot Laura Ketzinger an.