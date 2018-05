Emmerich: Töven sucht den neuen König

Emmerich Schützenfest beginnt am Freitag, das Königsschießen am Samstagabend.

Der Allgemeine Schützenverein Wittenhorst-Töven-Sonsfeld feiert vom 25. bis 27. Mai sein Schützenfest. Es beginnt am kommenden Freitag um 18.30 Uhr mit dem Antreten am Festzelt. Von dort geht es zum Gedenken ans Ehrenmal. Danach startet die zweite Tövener Schlagernacht mit der Band "Moonlight". Am Samstag geht es um 9.30 Uhr mit dem Antreten in der Wittenhorst bei Westerfeld Scharffe weiter. Von dort aus geht es zur Vogelstange, wo die Ehrengäste begrüßt werden und anschließend das Preis- und Königsschießen stattfinden. Die Sporker Musikanten bestreiten das Platzkonzert. Um 18.30 Uhr treten dann die Schützen am Festzelt an, um den neuen Hofstaat an der Reithalle Storm abzuholen. Nach Festumzug, Inthronisation und Auszeichnungen der besten Schützen spielt die Tanz- und Showband Rendevous zum Krönungsball auf.