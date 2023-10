Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt Mann stirbt in Rees auf offener Straße – war es ein Einbrecher?

Möglicherweise handelt es sich bei dem Opfer um einen Einbrecher. Wie Anwohner der RP berichteten, habe es in der Nacht zu Mittwoch einen Einbruch in die Wohnung am Kirchplatz gegeben, in der sich die Tat abspielte. Drei Männer sollen daran beteiligt gewesen sein. Doch die Wohnung, in die sich Zutritt verschafften war nicht leer. Zu dieser Zeit waren noch die Mieterin und ihr Bruder in der Wohnung anwesend. Es soll zu einem Handgemenge gekommen sein, dass dann eskalierte.