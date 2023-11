Junge Mutter (23) in Elten erstochen Die Tote vom Feldweg - Löst ein Foto aus den Niederlanden jetzt den Fall?

Emmerich · Es gibt Fortschritte im Fall der Toten aus Elten. Die Mordkommission kann jetzt nachvollziehen, dass ein Pkw aus dem Umfeld des späteren Opfers und ihres Ex-Freundes in den Morgenstunden des 14. August in den Niederlanden und danach in Elten unterwegs war. Danach wurde die Frau auf dem Feldweg Zassentrik getötet. Ein Rechtshilfeersuchen an die Niederlande ist raus.

17.11.2023 , 13:14 Uhr

Leiche in Emmerich gefunden – Polizei am Tatort 10 Bilder Foto: Guido Schulmann