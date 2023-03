Tödlicher Unfall Tragödie in Haldern: Polizei sucht Unfallzeugen

Wie berichtet, war in der Nacht zu Montag kurz nach Mitternacht ein 26-Jähriger aus Wesel mit seinem 1er BMW in Richtung Haldern aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Baumschule nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum am Straßenrand gefahren. Die beiden Beifahrer, ein 20-Jähriger aus Hagen und ein 17 Jahre alter Reeserwurden durch den Aufprall tödlich verletzt, sie starben noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.