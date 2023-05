Zugänglicher Defibrillator Ein Lebensretter für Millingen

Um in Millingen einen solchen, einfach zu handhabendenen Lebensretter der Bevölkerung rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen, hatte Rettungssanitäter Tobias Kremer im vergangenen Jahr eine Idee: Auf dem Dorffest stellte der 27-Jährige, der sich derzeit in Wesel zum Berufsfeuerwehrmann ausbilden lässt, die Aktion „Ein Herz für Millingen“ vor. Über Spenden sollte ein so genannter automatisierter externe Defibrillator (AED) angeschafft werden. Die Idee stieß auf große Resonanz. Seit Dienstag hängt das Gerät betriebsbereit und gut sichtbar an der Millinger Apotheke von Uta Schürholz, die vor kurzem in die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse an der Hauptstraße umzog.