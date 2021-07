Rees : Tobias Fleuth ist neuer Technischer Leiter bei Stadtwerken

Alte und neue Technische Leitung bei den Stadtwerken Rees. Tobias Fleuth (r.) übernimmt von Wolfgang Punessen. Foto: Stadtwerke Rees

Rees Wolfgang Punessen wollte schon längst in den Ruhestand geben, bleibt aber noch einige Monate im Unternehmen. Die Zielsetzung für die Zukuft: mehr Digitalisierung!

Tobias Fleuth, 40, ist neuer Technischer Leiter bei den Stadtwerken Rees. Er folgt auf Wolfgang Punessen, 65, der das Unternehmen Ende März 2022 verlassen wird. Das haben die Reeser Stadtwerke am Freitag mitgeteilt.

„Beide arbeiten seit geraumer Zeit eng zusammen, um den Übergang so reibungsarm wie möglich zu gestalten. Punessen reduziert jetzt allerdings seine 20-Stundenstelle auf 15 Wochenstunden. Fleuth übernimmt mit der neuen Leitungsfunktion jetzt die volle Verantwortung für den Bereich Technik bei den Stadtwerken“, heißt es in dem Schreiben.

Zuvor hatte Fleuth in einer vierjährigen berufsbegleitenden Ausbildung seinen Weg zum staatlich geprüften Techniker gemacht. Er hatte 15 Jahre lang bei einem Sanitär und Heizungstechnik Unternehmen in Kalkar verantwortungsvolle Aufgaben in den Bereichen, Montage, Beratung, Planung und Kundendienst gemacht und wollte sich seinerzeit beruflich verändern. Passend dazu kam das Angebot der Stadtwerke Rees.

Wolfgang Punessen ist seit 2001 im Unternehmen, war Technischer Leiter, hatte 2015 federführend den Neubau des Hallenbades projektiert und gemeinsam mit Stadtkämmerer Andreas Mai von 2013 bis 2019 die Geschäftsführung der Stadtwerke Rees inne. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte Punessen eigentlich Ende 2019 schon in den Ruhestand gehen wollen; die Entlastungsperspektive, die sich durch den Neuzugang Tobias Fleuth ergab, konnte ihn aber noch einmal umstimmen. So arbeiten beide seit Monaten gemeinsam in einem Büro zusammen. In der Pressemitteilung heißt es. „Punessen transferiert Fachwissen und Erfahrungswissen, Fleuth übernimmt mehr und mehr die Themen komplett vom Vorgänger.“

„Manchmal fragt man einfach, wo der passende Ordner steht, oder man spricht darüber, wie bestimmte Fragen in der Vergangenheit gelöst wurden“, wird Fleuth zitiert. Und Punessen: „Der Bürokratismus hat zugenommen und die Digitalisierung geht voran. Da profitiere dann ich von Tobias Fleuth.“

Geändert habe sich die Energieversorgung insgesamt: Lag früher der Schwerpunkt bei der Herstellung von Hausanschlüssen und Ausbau der Verteilnetze, so stehe heute immer mehr die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Instandhaltung der Infrastruktur und die Komplexität der Energiebeschaffung im Fokus. Das Thema Wasserstoff werde wohl in Zukunft auch eine große Rolle spielen, so Fleuth. Einen ganz neuen Stellenwert hätten Klimapolitik ganz generell sowie klimagerechte Energieangebote gewonnen.